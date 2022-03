"E pronto, ainda não foi hoje", começa por lamentar Joana Pereira ao partilhar com os seguidores do Instagram o veredito do médico sobre a sua alta.

Joana Pereira soube este sábado que terá de permanecer internada na unidade de queimados do hospital por não estar ainda recuperada das graves lesões com que ficou devido a um acidente grave com uma lareira.

"Fiquei triste, não nego, e bastante ansiosa. Sinto-me enjoada. Talvez na próxima semana possa regressar aos braços da minha família", diz, esperançosa de que em breve poderá regressar a casa.

Ainda que a viver um momento delicado, Joana realça o facto de estar rodeada de "enfermeiras incríveis", que lhe trouxeram-me um pacote de pipocas "para fazer uma sessão de cinema logo à tarde".

"O psicólogo nem sempre aguenta ser forte e devemos permitir-nos a isso. Sentimentos e emoções são todos reais e devemos aceitá-los e permitir-nos a senti-los. Hoje estou triste e aceito-me assim. Mas o sol nasce todos os dias", termina.

