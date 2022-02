Joana Pereira, irmã de Rita Pereira, continua internada na unidade de queimados depois de ter sofrido um acidente com uma lareira de bioetanol. No Instagram tem partilhado algumas informações sobre esta fase difícil, e voltou a recorrer à rede social para dar novidades.

No entanto, desta vez não foi só para falar do seu estado de saúde, mas sim de um 'presente' especial.

Joana Pereira recebeu um carinhoso vídeo de Dino D'Santiago. "Como não sei comunicar contigo de outra forma, e sempre foi através das canções, obrigada pelo espírito de luz que és, pelos conselhos que sempre me deste. Quero que passemos mais tempo juntos, não temos conseguido, mas tu nunca desististe, e por isso, este momento é para ti", diz o cantor antes de começar a cantar para Joana.

Na legenda das imagens, a irmã de Rita Pereira reagiu: "Foste a única pessoa que pedi à minha irmã para ligar e contar o sucedido. Sempre fomos luz na vida um do outro. Sempre fomos aceitação tal como somos. E sei que a tua energia com a minha faz magia! Obrigada pela nossa amizade e ligação! Obrigada por sermos 'no words' e obrigada por sermos sempre música".

