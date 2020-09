No jogo do PSG-Marseille, Neymar foi um dos expulsos da partida depois de se ver envolvido numa confusão com lvaro González. Antes de sair do campo, o craque brasileiro fez questão de denunciar uma situação de racismo do qual tinha sido vítima, depois de Ivaro, alegadamente, lhe ter chamado "macaco".

Após o sucedido, quem fez questão de sair em sua defesa foi a irmã, Rafaella Santos, através de uma publicação nas stories da sua conta de Instagram.

"Vitórias e derrotas a gente aprendeu a lidar com o Juninho desde que ele é muito novinho, eu mais ainda, porque sou mais nova do que ele. Ele me ensinou que faz parte! Cresci assim, entre choros de derrotas e lágrimas das vitórias. Isso, mesmo eu ficando nervosa nos jogos, entendo que é o desporto. Aprendemos em todas as ocasiões, mas com racismo não! [Para] isso não existe consolo, não existe lágrima, existe revolta e desespero", começa por dizer.

"Sentimento de frustração, de ver o que é feito e sem punição. Dia após dia factos como esse de hoje, que ocorreu com meu irmão, ocorrem na vida e no desporto. E esses criminosos seguem aí, sem punição, rindo e debochando de seus crimes. Racismo é crime! Racismo não. Até quando?", completou.

Veja o texto:

[Texto publicado pela irmã de Neymar] © Instagram/Rafaella Santos

