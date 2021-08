Letizia foi novamente tia. A irmã da rainha de Espanha, Telma Ortiz, foi mãe pela segunda vez esta sexta-feira. De acordo com o El País, esta é a primeira filha em comum com o advogado irlandês Robert Gavin Bonnar.

A menina nasceu num hospital em Madrid e, como disse a jornalista Beatriz Cortázar no programa de Federico Jiménez Losantos, a mãe e a bebé estão bem.

Esta é a segunda filha de Telma Ortiz, uma vez que já é mãe da pequena Amanda, de 13 anos, fruto da relação terminada com o advogado Enrique Martín Llopis. Por sua vez, Robert Gavin Bonnar também já é pai de dois filhos com Sharon Corr, a cantora irlandesa da banda The Corrs.

Telma, de 47 anos, e Gavin, de 54, começaram a relação há três anos e oficializaram a união durante a cerimónia de entrega dos prémios Princesa de Asturias de 2019, onde estiveram juntos no Teatro Campoamor, em Oviedo.

O casal conheceu-se em 2018 nas pistas de esqui de Andorra durante um fim de semana na neve com amigos. Desde o início da relação que se mantiverem discretos, incluindo agora nesta fase durante a gravidez de Telma.

