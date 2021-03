Irina Shayk falou sobre o antigo companheiro e pai da filha, Bradley Cooper. Durante uma entrevista à revista Elle, a modelo de 35 anos falou sobre a filha que têm em comum, a pequena Lea, de três anos, e do acordo de custódia estabelecido entre os dois.

"Nunca entendi o termo coparentalidade", afirmou a modelo. "Quando estou com a minha filha, sou 100% mãe, e quando ela está com o pai, ele é 100% pai. Coparentalidade é parentalidade" afirmou.

Shayk também não entrou em pormenores quanto ao seu relacionamento com Cooper. "A minha relação passada é algo que me pertence e é privado. É um pedaço de mim do qual não quero abdicar", justificou.

Recordou-se que Irina e Bradley separaram-se em 2019.

