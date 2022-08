Irina Shayk e Bradley Cooper estão a divertir-se durante umas férias paradisíacas.

No passado fim de semana, a modelo de 36 anos, partilhou uma série de fotografias desta pausa.

Entre elas está um retrato no qual posa com o ator, com quem manteve uma relação amorosa e tem uma filha em comum.

Recorde-se que Irina e Bradley namoraram entre 2015 e 2019. Ambos são pais de Lea De Seine, que nasceu em março de 2017.

