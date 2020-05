Ludmilla deixou os fãs em estado e alerta quando no decorrer desta semana foi internada no hospital com dores abdominais fortes.

A cantora brasileira, sabe-se agora, terá sofrido uma pielonefrite aguda (inflamação do rim).

Como forma de atualizar os fãs sobre o seu estado de saúde, Ludmilla gravou um vídeo, partilhado nas suas redes sociais, e entretanto eliminado, onde revela que está a recuperar de forma favorável.

"Passando para dizer que estou a melhorar. Estou grogue do remédio que estou a tomar, mas estou a melhorar. Em breve vou embora para casa", afirmou, terminado com um agradecimento por todas as mensagens de carinho que tem recebido.

