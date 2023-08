O caso não é único, mas é pouco comum. O cantor espanhol José Luis Perales encontrava-se a jantar com a família em Londres esta segunda-feira, dia 7 de agosto, quando as pessoas que lhe são mais próximas - e ele próprio - começaram a receber telefonemas de jornalistas a questionarem a morte do cantautor.

Perales foi apanhado de surpresa ao constatar que a notícia de que tinha morrido vítima de enfarte já circulava por toda a América Latina e por Espanha e viu-se obrigado a gravar um vídeo, que foi publicado na sua conta no Instagram, onde desmentia tal facto.

"Olá, amigos. Falo-vos a partir de Londres, um sítio maravilhoso, onde vim passar uns dias com os meus filhos e a minha mulher. Já estamos prestes a voltar, mas, de repente, deparamo-nos com alguém com a péssima ideia de dizer que eu morri", começou por dizer o cantor, de 78 anos.

"Estou mais vivo que nunca, mais feliz que nunca, e amanhã já vamos voltar para Espanha. Até amanhã, um grande abraço a todos e obrigada aos que tentaram saber se era verdade", concluiu.

Leia Também: Morreu a amante de Clint Eastwood. Estiveram juntos 14 anos e têm 1 filha