A jovem Sandra Silva voltou a estar no centro da polémica depois de no passado fim de semana ter revelado aos seguidores do Instagram que na sequência da compra da sua nova casa teria decidido criar conta no Patreon para mostrar conteúdos relacionados com o tema.

"Criei o patreon, omg já podem ser meus patronos", anunciava a atriz e digital influencer na sua conta de Instagram.

O Patreon trata-se de plataforma de angariação de fundos que permite que os subscritores, "patronos", contribuam mensalmente com um euro ou mais. No caso de Sandra, existe na sua conta uma subscrição de 1 euro para os seguidores se tornarem patronos oficiais e outra de 5 euros para patronos premium. O valor pago dará acesso a conteúdos exclusivos sobre a nova casa da influencer.

No Twitter o tema tornou-se viral e foram muitas as críticas a esta ideia de Sandra Silva. Perante a onda de revolta, a jovem decidiu esclarecer o tema. Sandra garante que vai "continuar a fazer os mesmos conteúdos que já fazia antes" nas plataformas que usa habitualmente, YouTuber e Instagram, e explica que "simplesmente no Patreon ou vão ver mais cedo, ou vão ver coisas a mais".

Ainda assim, não conseguiu evitar os comentários de quem não aprovou a ideia.

"O Patreon da Sandra Silva é gozar com quem pede esmola, passa fome, quem não tem um teto. Queria ver quantos euros seriam doados se um sem abrigo abrisse um patreon. Possivelmente os mesmos que são dados em grande parte das campanhas de solidariedade à porta de supermercados", atira uma seguidora.

"A Sandra Silva é descompensada, desculpem lá", aponta outra.

Veja abaixo as várias críticas que circulam nas redes sociais: