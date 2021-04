A digital influencer Fernanda Schneider foi internada no hospital na madrugada desta sexta-feira, dia 30, depois de ter bebido por engano um copo que continua querosene e detergente.

A jovem brasileira, seguida por mais de 4 milhões de pessoas, garante ter achado que era água o que estava no copo.

Depois de partilhar o sucedido com os seguidores, Fernanda Schneider foi acusada de ter bebido o liquido propositadamente para criar conteúdo e dar que falar.

Perante as críticas, a jovem resolveu reagir: "As pessoas estão ou muito malucas ou sem nada para fazer. Não tenho palavras para dizer. Quando eu sair da lavagem [ao estômago], conto", disse na sua conta de Instagram, onde explicou ainda que não conseguiu sentir o cheiro do que estava no copo antes de beber.

