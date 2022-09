Foi logo pela manhã desta sexta-feira, 9 de setembro, que a Infanta Sofía foi fotografada, muito sorridente, no regresso à escola.

No primeiro dia de aulas, a filha mais nova dos reis de Espanha contou com a companhia do pai, Felipe VI, que conduziu o carro onde ambos seguiam.

Muito cedo, relata a Hola, Sofía entrou na escola privada Santa María de los Rosales com a janela aberta e a acenar.

Informações que chegam depois de o rei de Espanha ter reagido à morte da rainha Isabel II.

