A irmã do rei Felipe VI tem-se mantido discreta desde que foram publicadas imagens do marido, Iñaki Urdangarín, de mãos dadas com uma colega de trabalho.

A infanta Cristina foi (finalmente) vista em público desde que anunciou a separação de Iñaki Urdangarín. A revista Hola publicou imagens suas em que aparece sozinha, aparentemente num aeroporto, junto de uma mala de viagem. Além dos registo estarem a dar que falar por marcarem a primeira aparição desde o escândalo que levou ao fim do seu casamento de 24 anos, destacaram-se sobretudo por Cristina ainda usar aliança. A 19 de janeiro uma publicação espanhola divulgou fotos do ex-desportista a passear de mãos dadas com uma colega de trabalho, Ainhoa Armentia. Quatro dias depois, Cristina e Iñaki anunciaram em comunicado que iriam "em comum acordo, interromper a relação conjugal" Vale lembrar que já faziam vidas separadas: Iñaki Urdangarín vivia na cidade de Vitória e a infanta Cristina na Suíça com os filhos. Leia Também: Abatido e solitário. Iñaki Urdangarin é fotografado durante passeio