Inês Herédia recorreu ao Instagram esta segunda-feira, dia 22 de janeiro, para assinalar publicamente o aniversário da mãe.

A atriz publicou uma bonita imagem das duas juntas e aproveitou, depois, a legenda para se declarar à progenitora.

"E agora, se fazem favor, fazem uma pausa no vosso dia para dar os parabéns à rainha desta m**** toda, a senhora minha mãe. Que por coincidência ou tradição faz anos no mesmo dia da minha avó, do meu tio Jorge e da minha prima Francisca", começou por escrever a artista.

"Porque nos Herédias não se herdam receitas, herdam-se datas. Mulher de armas, das tecnologias, de alguns momentos de vergonha alheia, com a missão de vida de ser feliz e de garantir a felicidade daqueles que ama. Generosa, lutadora, curiosa, mãe de 2+2, avó de sete, mas acima de tudo, alguém que sobreviveu à minha adolescência que começou aos sete e ainda não há confirmações absolutas de ter acabado. Isso sim é de louvar e deveria dar direito a feriado nacional", acrescentou a atriz que faz parte do elenco de 'Festa é Festa'.

Por fim, Inês deixou um pedido: "Por favor os vossos sinceros votos de mais 60 a dançar em cima dos problemas da vida para que eu um dia consiga fazer igual. I love you Mummy [amo-te mãezinha], morro de orgulho".

