Inês Gutierrez usou as redes sociais para partilhar um conjunto de fotografias da despedida de solteira de uma amiga, imagens que, garante, nada têm a ver como o estado em que atualmente se encontra, uma vez que tanto a apresentadora como a filha se encontram doentes.

"Registos com atraso. Neste momento, o meu mood é tudo menos este: filha doente, mãe doente e cheia de trabalho pendente, mas é precisamente quando estou neste mood de benurons e strepfens que me rio muito com as coisas que encontro no meu telemóvel", começou por escrever a apresentadora.

"A minha primeira despedida de solteira de uma das minhas melhores amigas. Foi bonito vê-la tão feliz, vai ser ainda mais bonito vê-la no altar. A nossa Ritinha sabe celebrar a vida, e nós aprendemos com ela!", concluiu.

