Esta quinta-feira, 1 de junho, Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos estiveram à conversa com Inês Gonçalves no programa 'Dois às 10'. A antiga atriz, que agora trabalha como jornalista na TVI, recordou o seu percurso na representação.

"Eu fazia novelas e as pessoas diziam: 'mas tu não estás feliz'", lembra, notando que foi aos 30 anos, e vendo que não tinha trabalho na área, que decidiu tirar um curso de jornalismo e seguir esta carreira.

"Agora sinto que preencho mais dimensões na minha vida e que à noite é mais confortável adormecer. Consigo sentir que me reconhecem valor, que me respeitam, que me valorizam e nas novelas isso não acontecia. Nas novelas é carne para canhão, somos muitas, depois há o lado das redes, o lado de que nos temos de autopromover e eu não tenho jeito nenhum para isso", nota.

"A fazer novela senti que emocionava as pessoas e que as distraía, agora sinto que as esclareço e que as informo", completou.

