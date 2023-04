Inês Folque passou por um processo delicado no pós-parto do segundo filho. A apresentadora sentiu-se numa fase "caótica, desorganizada e longa", que a levou a engordar mais do que seria suposto.

"A gravidez até corre bem e costumo recuperar logo os poucos quilos que ganho (pelo menos foi assim até agora), mas depois o pós-parto acaba comigo e engordo aquilo que não engordei até aí", confessou.

Consciente de que tinha entrado "numa espiral de má alimentação praticamente desde que o Francisco [segundo filho] nasceu", Inês decidiu pedir ajuda.

"Não me reconhecia no meu corpo e honestamente estava a começar a ter impacto também na parte psicológica", confessou, tendo recorrido ao desafio da Yes!diet.

A comunicadora, mãe de Tomás e Francisco, fez um plano alimentar adaptado à sua realidade, acompanhado por uma nutricionista que a "ajudou a manter o foco" até atingir os seus objetivos, e em apenas dois meses perdeu "7 quilos e 100 gramas".

"Estou super feliz com os resultados e o melhor de tudo é que me sinto muito mais saudável", realçou, por fim, mostrando as fotografias (disponíveis na galeria) que espelham o seu antes e depois.

Veja as imagens.

