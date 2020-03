Depois da imprensa nacional ter avançado com a notícia que dizia que Inês Castel-Branco tinha sofrido um acidente e estava com a perna engessada, a atriz decidiu mostrar aos fãs as lesões.

Numa fotografia que publicou, este domingo, na sua página do Instagram é possível ver a perna de Inês visivelmente inchada. "As coisas que nos acontecem na vida", começou por escrever na legenda da imagem, aproveitando ainda para agradecer o apoio dos profissionais de saúde que estão a tomar conta de si.

Perante a partilha, a atriz começou logo a receber mensagens dos seguidores que lhe desejaram as melhoras.

