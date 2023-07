Miguel Vicente ganhou uma enorme visibilidade mediática depois de ter saído vencedor da última edição do 'Big Brother'. Com a atenção do público, o jovem algarvio passou a ter de lidar, entre outras coisas, com observações indelicadas, algumas delas até ofensivas.

Foi precisamente por situações como estas que Miguel fez uma nova partilha nas redes sociais, texto que escreveu num tom muito incisivo.

"Homofobia... Até quando? Após o término do meu relacionamento, sempre que partilho fotos de maior proximidade com os meus amigos do sexo masculino, sou absolutamente invadido por mensagens repugnantes de teor homofóbico... A minha opção sexual é imediatamente colocada em causa... não sou homossexual e se fosse?", começou por escrever Miguel.

"Ainda assim, partindo desse pressuposto, nas redes sociais, viro alvo de chacota, repulsa, insultos etc! É verdade, que desde sempre se assumiu a heterossexualidade como o padrão normal e legítimo nas relações sociais e sexuais, discriminando a homossexualidade! Porém, é profundamente lamentável que em pleno século XXI a homofobia continue a ser assunto! É tempo de mudar mentalidades, está também em causa, a saúde física e mental de muitos", acrescentou de seguida.

Por fim, Miguel sublinhou algumas coisas que considera serem relevantes. "Lembrem-se que: o amor não tem opção sexual. O amor acontece; não há cura para o que não é doença; não julgue alguém pela orientação sexual, quando não quiser ser julgado pelo carácter. Em tudo, respeite-se as opções de cada um", concluiu. Veja abaixo.

