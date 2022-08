Depois de ter feito um sucesso estrondoso no Instagram, onde conta com 96 mil e 800 seguidores, India Malhoa decidiu apostar tudo no TikTok.

A filha de Ana Malhoa criou uma conta na rede social e nas últimas horas partilhou os seus primeiros vídeos.

"A perceber como funciona o TikTok, coisas à frente da câmara e afins", confessou a jovem cantora na legenda de um dos primeiros vídeos partilhados.

Danças sensuais e poses de diva estão em destaque nas imagens, que prometem fazer sucesso entre os fãs.

Ora veja:

