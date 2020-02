Ainda se lembra de Inês e Hugo, um dos casais que encontrou o amor dentro do programa 'Casa dos Segredos'? Fátima Lopes quis saber o que é feito do casal e convidou os dois a participarem no 'A Tarde é Sua' desta terça-feira.

Cinco anos depois de se terem conhecido no programa da TVI, Hugo e Inês continuam juntos e a viver agora uma nova vida.

Inês mudou-se para Lisboa logo após o fim do programa. Com apenas 20 anos, a jovem deixou o norte do país para viver este amor.

"Não foi fácil, mas eu sempre me senti muito acarinhada e muito em casa aqui. E senti sempre a força dos meus pais para vir", conta Inês, sem conseguir conter as lágrimas ao ouvir o namorado dizer que este foi um ato de grande coragem da sua parte.

Inês e Hugo passaram a trabalhar juntos nos Pasteis de Belém, em Lisboa, onde ambos desempenham as funções de empregados de mesa. A viverem juntos, já com a casa toda mobilada, os dois sonham agora em comprar casa própria e em ter um filho.

Inês garante que tem vontade de ser mãe, já Hugo sente que apesar de este ser um objetivo conjunto este não é ainda o momento certo. "Está nos nossos objetivos, mas sabemos que temos de ter os pés bem assentes na terra", explica.

