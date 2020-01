Hugo, participante da segunda edição do programa 'Casados à Primeira Vista', da SIC, gravou recentemente uma entrevista com Júlia Pinheiro, transmitida esta quinta-feira, onde confirmou o fim do seu casamento com Inês.

Desta forma, acabamos também por confirmar que nenhum dos casamentos do formato resultou. Hugo e Inês eram o único casal que não tinha ainda assinado os papeis do divórcio.

Sobre novas relações, este afirma: "O nosso divórcio é recente", explicando que não está ainda preparado para dar início a uma nova aventura amorosa.

Leia Também: Hugo de 'Casados' faz desabafo emotivo seis meses após subir ao altar