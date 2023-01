A mansão de Drake, em Los Angeles, foi invadida e assaltada. Os seguranças do artista deram conta de um individuo estranho e chamaram a polícia ao local.

Fontes contam ao TMZ que as autoridades deslocaram-se à propriedade do artista na noite de quinta-feira, depois dos seguranças terem relatado que viram um homem desconhecido a sair da habitação, e estaria a carregar algo.

O suspeito terá desaparecido quando a polícia chegou ao local e começaram as buscas. As fontes acrescentam que algumas horas depois, um homem que correspondia à descrição do suspeito foi visto a andar pela rua.

As autoridades prenderam o suspeito, que estava a carregar algo que acreditam que foi levado da casa de Drake. O artista não estava na mansão quando a mesma foi invadida.

O TMZ recorda que esta não é a primeira vez que Drake vive uma situação destas. Ainda em julho, um homem foi detido no mesmo local após ter invadido a propriedade do rapper.

