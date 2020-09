Sofia Vergara e Joe Manganiello receberam uma visita inesperada em casa de um homem que afirmou que era um amigo da família. No entanto, o que é certo é que ninguém o conhecida e não tinha sido convidado, por isso, foi preso. Informações que foram confirmadas ao TMZ por fontes da polícia.

As autoridades contam que um homem conseguiu entrar no condomínio privado por volta do meio dia, na semana passada, onde o casal de Hollywood vive, e foi abordado pelos seguranças.

O homem disse que estava à procura da casa de Sofia e afirmou que era amigo do filho da atriz, Manolo.

Os seguranças sentiram que algo estranho se passava perante o relato do homem, por isso entraram em contacto com Joe, que disse que não conhecia o indivíduo em questão e que este não era amigo da família.

Entretanto, os seguranças pediram ao homem que fosse embora, mas este terá recusado. As autoridades foram chamadas ao local.

Fontes relatam ainda que a polícia deu uma nova oportunidade ao homem para este abandonar o local, mas voltou a recusar, tendo sido depois detido.

