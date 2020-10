Hernâni Carvalho esteve esta quarta-feira, dia 21, à conversa com Júlia Pinheiro onde, entre vários assuntos, falou do coração.

Questionado pela apresentadora se estava apaixonado, o jornalista respondeu: "Estou mais alegre. Não estive sozinho, tive quem tomasse conta de mim".

"A vida faz-se de grandes emoções, senão aos 60 anos somos aquela formiguinha que está cá, que sabe que se levanta às 8h e se deita às 19h. Isso não faz o Hernâni Carvalho. Estive sempre muito bem acompanhado e tive provas de muita coisa nas alturas certas, estou muito bem", justificou.

Importa recordar que no final do ano passado, o apresentador do programa 'Linha Aberta' informou nas redes sociais que o seu relacionamento com Ana Rita tinha terminado.

