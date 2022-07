Quando Herman José e a mãe se juntam, sabemos que é muito difícil conter as gargalhadas. Assim é com o mais recente momento partilhado pelo humorista nas redes sociais.

No vídeo em causa, a mãe do comunicador da RTP mostra-se satisfeita ao saborear, pela primeira vez, um sumo de melancia. Herman José, em tom de brincadeira, diz que "nunca é tarde para experiências novas", com Maria Odette Valadas a concordar.

“Agora tem é de arranjar um matulão para ter novas experiências”, atira o humorista. “Caramba, quem me dera”, responde a mãe, contribuindo para a brincadeira.

Herman José continuou e questionou a mãe sobre qual seria a idade pretendida pela mesma. "Quero mais novos que eu. Quinze anos mais novos que eu", respondeu.

O momento termina com Maria Odette, de 89 anos, a rir, provando que continua com o sentido de humor bem apurado.

