Esta terça-feira o Papa Francisco protagonizou um momento insólito ao irritar-se em público com uma mulher que o puxou na Praça de São Pedro, no Vaticano, enquanto cumprimentava os fiéis. Ato que levou a que, nesta primeira manhã do ano, lamentasse o "mau exemplo",

O momento tornou-se viral e não escapou à sátira de Herman José, que através das redes sociais deu a conhecer um vídeo no qual ironiza com a situação.

