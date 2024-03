Herman José está de parabéns. Hoje, 19 de março, o comediante completa 70 anos de vida, data que foi destacada pelos amigos, como foi o caso de Maria Rueff e Manuel Marques.

No caso do ator, este decidiu lembrar um sketch único no qual o comediante 'desmancha-se' a rir.

"Hoje o rei do humor Herman José faz anos. E mais uma vez condecorado. Vida longa ao rei", notou na legenda da partilha.

Recorde-se que hoje, Herman foi distinguido com a Medalha de Mérito Cultural.

