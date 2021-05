Esta segunda-feira, dia 17 de maio, Diana Chaves e João Baião receberam no programa da SIC 'Casa Feliz', o comediante Herman José, que deixou a apresentadora a rir às gargalhadas num dos momentos mais hilariantes da sua visita, neste caso, quando estava a ensinar uma receita de pasta.

Conforme poderá ver pelo vídeo partilhado no Instagram, Herman decidiu acabar com as reservas de manjericão que havia lá por 'casa'. Como se isto não fosse suficiente atirou ainda com os vasos para fora da cozinha alegando que o "estúdio estava a precisar de um pouco de ação".

Veja o hilariante vídeo clicando na seta do lado direito da seguinte publicação:

