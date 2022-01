Herman José, de 67 anos, testou positivo à Covid-19. A revelação é feita pelo próprio através da sua conta oficial de Instagram.

"Tantas vezes brinquei com o insustentável vírus, que esta semana ele resolveu vingar-se", começa por afirmar o ator e apresentadora, fazendo valer o seu inigualável sentido de humor.

"Embora assintomático", Herman José explica que não poderá gravar a próxima emissão do programa 'Cá Por Casa', que apresenta semanalmente (todas as quintas-feiras) na RTP1. O formato será substituído em antena com "um sumarento 'best of'", que irá para o ar no mesmo horário.

"Com tanta atividade em tempos de pandemia, espanto-me como só agora o 'gajo' teve engenho e arte para me apanhar. Gabo-lhe a persistência. Consegue ser mais pegajoso que o tele-marketing", brinca, por fim, Herman José.

