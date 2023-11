Helena Laureano abriu o coração para falar sobre a batalha que atualmente enfrenta contra a depressão. A atriz esteve à conversa com Júlia Pinheiro, no programa desta quarta-feira, 22 de novembro, admitindo que chegou ao "fundo do poço", tendo por isso procurado ajuda.

"Na 'Passadeira Vermelha' já não me estava a sentir muito bem. Às vezes uma palavra para uma pessoa que não está tão segura, ou que está mais sensível, pode causar danos graves que podem levar a pensar coisas horríveis. Foi o que aconteceu comigo. Estava muito frágil", lembra.

"Já não me suportava a mim própria, estava a me autoflagelar. Pensava que conseguia sozinha, mas não conseguia. Mutilava-me, porque se vai buscar a lei da compensação e isso não era de agora, era desde sempre. E eu disse chega. Foi um basta", confessa, notando que pediu ajuda numa noite a umas amigas e que logo aí "quis ser tratada".

Atualmente acompanhada por um psiquiatra, depois de ter passado por um período de internamento, a atriz revelou que aos poucos já começa a recuperar a sua rotina e a olhar-se ao espelho.

Por outro lado, está a procurar adaptar-se às alterações no seu corpo, sobretudo as mãos, que tem dificuldade de usar devido a uma artrite reumatoide, com a qual foi diagnosticada.

Veja aqui a entrevista.

Serviços telefónicos de apoio emocional e prevenção ao suicídio em Portugal: (ou) Se estiver a sofrer com alguma doença mental, tiver pensamentos auto-destrutivos ou simplesmente necessitar de falar com alguém, deverá consultar um psiquiatra, psicólogo ou clínico geral. Poderá ainda contactar uma destas entidades:

SOS Voz Amiga (entre as 16h e as 24h) - 213 544 545

Conversa Amiga (entre as 15h e as 22h) - 808 237 327 (Número gratuito) e 210 027 159

SOS Estudante (entre as 20h e a 1h) - 239 484 020

Telefone da Esperança (entre as 20h e as 23h) - 222 080 707

Telefone da Amizade (entre as 16h e as 23h) – 228 323 535