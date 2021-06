Na noite desta terça-feira, Helena Coelho surpreendeu os mais de 77 mil seguidores com uma fotografia ousada na qual aparece despida no meio da natureza.

Na legenda da imagem que prendeu atenções, a modelo aproveitou para refletir sobre o corpo da mulher, nomeadamente sobre a 'ditadura' da beleza.

"Amo corpos femininos. De todos os tipos e feitios. Amo as mulheres em todos os seus arquétipos e sinto-me feliz por ser uma mulher, uma mulher livre. Mesmo que, por vezes, nos seja difícil sê-lo com as vozes da crítica a dilacerarem-nos as asas e a jogarem-nos como trapo de nojo de volta para o interior de uma jaula de portão aberto", começou por escrever.

"Uma mulher livre. Esta frase soa-me sempre a um título de uma canção de intervenção que ainda ecoa na minha geração. Penso isto com mais vergonha e revolta do que vos mostrar a natureza do sítio onde estou e o meu corpo honesto nele. Esta imagem é só uma simbiose visual orgânica e sem artefactos", disse ainda.

Várias caras conhecidas - como Luís Borges, Diana Bouça-Nova, Luísa Beirão e Catarina Mira - mostraram-se encantados com a publicação.

