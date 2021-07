Heidi Klum recordou o casamento com Seal em conversa com o The Sunday Times, referindo que a renovação de votos foi feita várias vezes ao longo da relação.

"Acho que me casei oito vezes com o Seal", disse. "Achei que seria divertido. Achei que seria uma festa de amor", explicou.

De recordar que o ex-casal deu o nó pela primeira vez em 2005 e separou-se em 2012, mas o divórcio só foi finalizado dois anos depois, em 2014. "Eu tentei, não podem dizer que não tentei", afirmou.

De referir que, desde 2019, a modelo está casada com Tom Kaulitz.

