Os Paramore foram obrigados a cancelar alguns espetáculos que dariam nos próximos dias, devido a uma infeção pulmonar que deixou Hayley Williams incapaz de atuar.

A banda já havia adiado quatro concertos no final do mês passado, com a cantora a alegar, na altura, ter adoecido numa festa da digressão.

Agora, a banda revelou, através de um comunicado partilhado nas redes sociais, que Hayley sofreu uma infeção pulmonar e que, por esse motivo, ficará a descansar durante uma semana, enquanto toma medicação.

"Estou a arriscar sofrer danos a longo prazo e tenho de prestar atenção ao meu corpo", pode ler-se ainda na nota, escrita pela própria cantora.

"Fisicamente não posso continuar. Sei que isto não é uma boa notícia para ninguém. Muito obrigado pelo vosso apoio constante", fez notar ainda Hayley Williams, deixando claro que os fãs podem pedir o reembolso dos bilhetes já adquiridos para os espetáculos cancelados.

