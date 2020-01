Hoje, o príncipe Harry e Meghan Markle anunciaram que ir-se-iam afastar da família real inglesa tornando-se "financeiramente independentes". Desde logo, a notícia deu bastante que falar e apesar de no comunicado o casal dar a entender que se chegou a um acordo com a rainha Isabel II, a verdade é que as coisas não terão corrido be desta forma.

Segundo o correspondente real da BBC, Jonny Dymond, "nenhum membro da realeza foi consultado antes do grande comunicado".

Aliás, o comunicado feito pelo palácio posteriormente acerca do assunto parece, de certa forma, confirmar esta teoria uma vez que no mesmo se afirma que os debates ainda estão no início.

