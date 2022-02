Harrison Ford não é apenas um herói no grande ecrã, mas também na vida real. Conforme noticia o jornal The Sun, o ator, de 79 anos, apressou-se em ajudar um colega que fazia parte das gravações do filme 'Indiana Jones 5', o qual, alegadamente, estaria a sofrer uma ataque cardíaco.

"O Harrison estava a poucos metros de distância e gritou por um médico", contou uma fonte à publicação.

"Foi um momento de enorme pânico. O socorrista que estava no local fez as manobras de reanimação enquanto esperavam por um helicóptero com os paramédicos", completa.

Este não foi o primeiro momento negro a registar nas gravações do filme. No passado mês de novembro, por exemplo, um profissional do departamento de filmagens, Nic Cupac, foi encontrado morto no seu quarto de hotel. Nic morreu de "causas naturais", conforme avançado na altura.

Leia Também: Membro da equipa de 'Indiana Jones' morre em Marrocos