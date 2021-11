Halle Berry foi distinguida com o prémio 'The People's Icon' pelo seu contributo nas mais diversas áreas, desde a representação à defesa das mulheres e crianças.

"Ao longo da sua carreira, Halle Berry eliminou barreiras e trabalhou como realizadora e como atriz em diferentes papéis que abriram caminho a outras pessoas na indústria. Para além dos elogios à sua filmografia e ao seu ethos de definidora de tendências, Berry é conhecida pelo seu trabalho de beneficência com mulheres, crianças e comunidades desfavorecidas. É um ícone do nosso tempo e, por todas estas razões e muitas mais, temos a honra de a homenagear com o prémio The People’s Icon", elogiou Jen Neal, vice-presidente do E! News.

Será Cardi B, cantora e vencedora de um Grammy, quem vai entregar a distinção na cerimónia People’s Choice Awards, que será transmitida ao vivo em Portugal na madrugada de 7 para 8 de dezembro no canal E!.

