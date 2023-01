Sara Prata partilhou com os seguidores da sua conta de Instagram um momento verdadeiramente enternecedor da filha, a pequena Amélia.

Trata-se de um vídeo no qual a menina, fruto do seu relacionamento com João Leitão, garante já ser crescida, deixando os pais a rir às gargalhadas.

"Ela já é grande, mas não digam a ninguém", escreveu a artista a legenda da publicação.

Veja a ternurenta gravação na galeria.