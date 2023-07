Estamos a poucos meses do regresso de 'Big Brother', isto depois de a TVI ter intercalado este formato com uma edição do reality show 'O Triângulo', que parece não ter convencido os espectadores.

Agora, o canal investe novamente numa 'aposta ganha' e já é oficial: Cristina Ferreira será, uma vez mais, a apresentadora.

A suspeita foi confirmada através da informação disponibilizada aos anunciantes, que avança ainda com outros detalhes.

Na nota é possível ler que esta edição contará com "dois grupos" e "duas realidades", separados por "um pequeno túnel blindado". "Cada zona terá os seus próprios líderes", refere o mesmo texto.

A estreia irá acontecer em setembro e são prometidas "muitas novidades", ainda por desvendar.

