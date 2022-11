Espera-se que a residência de Adele em Las Vegas seja uma das mais bem sucedidas de sempre. Segundo a imprensa internacional, há bilhetes à venda por quase 46 mil dólares, cerca de 46 mil euros, no mercado paralelo.

Brodie Cooper, um dos representantes da PRrppd, disse em declarações ao The Sunday People: “Os websites não cobrariam esses preços se as pessoas não estivessem dispostas a pagar tais quantias. Sem dúvida que os preços dos bilhetes para a Adele são de longe os mais caros na história das residências em Las Vegas”.

Os preços destes bilhetes, note-se, vendidos em segunda mão, conseguiram superar os de artistas como Céline Dion ou Britney Spears.

O bilhetes mais baratos para assistir sentado aos espetáculos no Colosseum at Caesars Palace custam aproximadamente 670 euros. Há ainda bilhetes por 90 euros mais longe do palco, mas só podem ser adquiridos se não estiverem esgotados.

Recorde-se que a residência já devia ter começado em janeiro, contudo foi adiada pela cantora devido à Covid-19.

