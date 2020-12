Gusttavo Lima viveu um dia triste, este domingo, 20 de dezembro, isto porque fez cinco anos que a mãe partiu. Uma data que vai ficar para sempre gravada na sua memória, mas não pelos melhores motivos.

No Instagram, o artista recordou imagens da mãe, Sebastiana Maria de Lima, a quem prestou uma emotiva homenagem.

"Que dia chato, cheio de saudades e dor! Hoje faz cinco anos que a minha mãe faleceu, é o pior dia do ano para mim! Saudades desta casinha de pau a pique, taipa de mão, onde eu e todos os meus irmãos nasceram. Onde éramos felizes com o pouco, com o que o meu pai plantava, muito orgulho de ser filho de um tratorista e uma lavadeira", começou por escrever, recordando a infância.

"Só Deus sabe o que passamos! Cuida de mim aí de cima mãe, o bicho tá pegando aqui em baixo", acrescentou.

De recordar ainda que Sebastiana morreu aos 66 anos, quatro dias após o casamento, entretanto terminado, de Gusttavo com Andressa Suita. O ex-casal tem dois filhos em comum, Gabriel e Samuel.

Leia Também: Após Gusttavo Lima desmentir romance, influencer reage