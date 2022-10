Gustavo Santos declarou-se publicamente a Mafalda Rodiles através da sua página de Instagram, onde partilhou uma fotografia de ambos captada na Grécia.

"Feliz por todas as escolhas que fiz. Feliz por todas as decisões que tomaram em meu nome. Feliz por tudo o que dei. E feliz por tudo o que não soube dar. Tudo me trouxe até ti", escreveu Gustavo Santos na legenda da imagem.

Após o carinho, Mafalda Rodiles não tardou a reagir e a responder ao companheiro.

"Melhor companheiro de viagem e de vida. Obrigada por tudo meu amor", comentou.

Leia Também: Mafalda Rodiles e Gustavo Santos: O retrato apaixonado na Grécia