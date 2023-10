A TVI emitiu este domingo, 1 de outubro, um comunicado no qual refere que 'Festa é Festa', que está no ar há cerca de dois anos e meio, é "a novela mais vista pelos portugueses", tendo conquistado 823 mil espectadores.

Além desta, também a novela 'Queridos Papás' é líder no seu horário e a nova edição do 'Big Brother' estreou-se a vencer, com "as galas a liderarem as noites de domingo com 855 mil espectadores".

O comunicado refere ainda que o programa da manhã, 'Dois às 10', apresentado por Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos, e o 'Goucha' "dominam as manhãs e as tardes em Portugal" e a CNN Portugal é o canal de informação preferido da população.

