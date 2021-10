A artista brasileira voltou a dar nas vistas com as mais recentes imagens que destacou no Instagram.

Gretchen tem aproveitado o bom tempo para apanhar banhos de sol e não perde uma oportunidade para exibir as curvas. Ainda esta quinta-feira, a artista brasileira, de 62 anos, voltou a posar em biquíni e a partilhar as imagens na sua página de Instagram. Mas não ficou por aqui. Nas stories publicou alguns vídeos onde reage às críticas que tem recebido por, sobretudo, se mostrar em biquíni. "Você que está incomodado com o meu corpo, se vou trocar de marido porque se vejo alguém com dinheiro eu vou... Não se preocupe! Até porque quem cuida da minha vida sou eu, entendeu? Não adianta. Enquanto estás aí preocupado em entrar na rede social e destilar o teu veneno, olha onde estou", disse. "Não gostou, não olha. Vai lá e exclui em vez que ficar a olhar e a criticar", acrescentou. Veja na galeria algumas imagens da artista em que as suas curvas não passam despercebidas. Leia Também: Gretchen impressiona fãs ao posar com a filha em biquíni















