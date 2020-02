Depois de ter revelado nas redes sociais que vai ser mãe pela primeira vez, fruto do casamento com Cláudio Alegre, Cristiana Jesus tem recebido muito apoio dos fãs e conselhos, palavras que faz questão de agradecer. No entanto, nem todas as mensagens são positivas, como a futura mamã desabafou, esta segunda-feira, nas stories da sua página do Instagram.

“Percebo que me queiram dar muitos conselhos sobre a gravidez e agradeço muito aqueles que são sinceros e que valem a pena serem ouvidos", começou por dizer, explicando ainda que "lê a maior parte das mensagens" e tem aproveitado algumas das dicas.

“Em relação a outro tipo de conselhos que recebo em forma de crítica - ‘isso não se usa’, ‘isso só faz mal, ‘não podes comer isso’ [...] -, é muito complicado gerir e lidar com isto tudo porque eu tenho noção do que faz mal e do que faz bem. [...] Eu estou a ser completamente atacada porque tenho um fecho na barriga que nem me está a apertar a barriga", acrescentou, referindo-se à saia que está a usar.

"Peço que não me façam isso. [...] Este tipo de mensagens como se fosse negligenciar a minha gravidez eu não admito e não suporto“, continuou. “Há maneiras e maneiras de falar. Se calhar estou um bocadinho mais sensível. Mas por favor tenham um bocadinho mais de cuidado e mais respeito por mim”, disse ainda aos seguidores.

