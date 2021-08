Ashley Graham prepara-se para ser mãe pela segunda vez e faz questão que os seguidores da sua página de Instagram acompanhem de perto esta nova fase.

Na rede social, a modelo tem vindo a partilhar vários registos da gravidez, tendo até posado sem roupa e destacado as 'novas' curvas.

Ainda este domingo, Ashley voltou a mostrar-se nua, não escondendo as estrias. Uma publicação que rapidamente despertou a atenção de muito seguidores. Veja abaixo a imagem e todas as reações à mesma:

Recorde-se que Ashley Graham é já mãe de um menino, que nasceu em janeiro do ano passado, fruto do casamento com Justin Ervin. O bebé que está prestes a nascer é o segundo filho do casal.

