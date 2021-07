"Última semana antes de ir de férias", revelou Manuel Luís Goucha ao partilhar nas suas redes sociais o look escolhido para esta segunda-feira conduzir o programa 'Goucha'.

Porém, desta vez o look passou para segundo plano e foi a frase do apresentador a dar que falar entre os internautas.

Foram muitos os que lamentaram a ausência do apresentador nos ecrãs e mostraram curiosidade sobre quem seria a figura escolhida para o substituir no programa das tardes da TVI.

"Haviam de proibir de ir de férias. É uma honra e um prazer tê-lo na minha casa todos os dias", brincou um seguidor, que mereceu resposta por parte de Goucha.

"Não deixo de estar no ar e com grandes conversas. Fica tudo gravado", explica o apresentador, dando conta de que o programa continuará a ir para o ar mesmo durante as suas férias.

