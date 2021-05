Manuel Luís Goucha esteve à conversa com Tony Carreira naquela que foi a primeira grande entrevista do músico após a morte da filha, Sara Carreira. O momento vai ser partilhado com o país na noite desta segunda-feira, dia 17, e na véspera da emissão o apresentador partilhou com o público as emoções que o dominaram.

"Foi a conversa mais dura e difícil que alguma vez tive. Uma conversa de olhos molhados, silêncios que doem e muito, muito amor", afirmou Manuel Luís Goucha numa publicação realizada na sua página de Instagram.

O apresentador sublinhou ainda que a entrevista vai ser transmitida na TVI, após o 'Jornal das 8'.

Sara Carreira, recorde-se, perdeu a vida a 5 de dezembro de 2020, aos 21 anos, num trágico acidente de viação na A1. A jovem cantora seguia num veículo conduzido pelo namorado, o ator Ivo Lucas, que ficou em estado grave e entretanto recuperou.

A família Carreira dedicou os últimos meses à fundação da Associação Sara Carreira, que promete "homenagear a sua essência, a sua forma de ser generosa, ajudando crianças e jovens a concretizar os seus sonhos através da atribuição de bolsas de estudo".

