Esta quinta-feira, dia 4, durante uma conversa de mulheres acerca do homem ideal, Manuel Luís Goucha acabou por partilhar uma curiosidade relativamente ao seu casamento com Rui Oliveira Gomes, celebrado em abril de 2018, em Monforte, no monte alentejano do casal.

Questionado acerca do assunto por uma das convidadas, o comunicador esclareceu:

"Passei a ser Manuel Luís Goucha Nunes Sousa Goucha, porque eu não ia pôr lá o nome no final. O Rui ficou Rui Manuel Goucha Oliveira Nunes".

"Não podia pôr Manuel Luís Nunes, não é nome artístico", disse ainda o apresentador.

Note-se que Manuel e Rui estão juntos há praticamente duas décadas, ou seja, esta é uma relação de longa duração.

