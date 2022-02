No Dia dos Namorados, Manuel Luís Goucha recebeu uma declaração de amor do marido. Rui Oliveira usou a sua conta oficial de Instagram para escrever uma mensagem romântica, com uma pitada de divertimento.

"As nossas Almas em festa, parecem uma só Alma! Bom dia de São Valentim", declara Rui ao lembrar na rede social um vídeo captado no verão passado.

As imagens em causa mostram o casal a dançar uma coreografia ao som do tema 'Jerusalema'.

Recorde o vídeo abaixo:

