Manuel Luís Goucha esteve hoje, dia 27 de junho, à conversa com João Oliveira, antigo concorrente do 'Big Brother'. O apresentador aproveitou a ocasião para confrontar o convidado com declarações que este fez no seu questionário, antes de entrar na casa mais vigiada do país.

"No seu questionário o João disse que não entendia a homossexualidade, que até lhe fazia confusão, mas que respeitava. Pode continuar a não entender, a fazer confusão, mas a respeitar", comentou o apresentador, perguntando a João se a forma como pensava tinha mudado desde então.

"Não mudou porque já tinha grandes amigos meus que o eram [homossexuais]. A parte de eu não entender é pelo facto de não ter experienciado. Ninguém escolhe a sua orientação, nasce connosco", reflete.

"Ninguém é mais do que ninguém, isso não dita nada da pessoa", completou.

